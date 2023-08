Sefcovic, la transizione verde sia equa e inclusiva

"Gli europei meritano una giusta transizione verde. Mentre puntiamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dobbiamo assicurarci che ciò avvenga in modo equo e inclusivo, con crescita e occupazione per tutti. E mentre perseguiamo l'autonomia strategica aperta dell'Europa, in particolare per l'accesso alle materie prime critiche, rafforzeremo i nostri partenariati internazionali per un futuro più verde in tutto il mondo". Lo scrive su X-Twitter Maros Sefcovic, che subentra a Frans Timmermans nella gestione del Green Deal.



