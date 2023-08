Precipitano sulle Alpi svizzere, due alpinisti morti

Due alpinisti sono morti precipitando sulle Alpi svizzere in due diversi incidenti avvenuti domenica 20 agosto e resi noti solo oggi dalla polizia cantonale del Vallese.

Il primo si è verificato verso le ore 6.40: un alpinista che stava affrontando in solitaria l'ascesa del Weissmies, vetta di 4.017 metri, è precipitato per circa 250 metri quando si trovava a un centinaio di metri dalla cima. Un testimone ha subito dato l'allarme. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle ore 7.20, sul Bietschhorn, vetta di 3.934 metri. Due alpinisti si trovavano sulla cresta Est, a 3.540 metri di quota, quando una roccia si è improvvisamente staccata dalla parete. Uno dei due è quindi precipitato per 150 metri. Altre persone hanno dato l'allarme e anche in questo caso i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso.

Per entrambe le vittime è in corso l'identificazione formale.

Sugli incidenti indaga la magistratura elvetica.



