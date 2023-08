Grecia, due bambini tra i 18 migranti morti per l'incendio

Ci sono due bambini tra i 18 migranti morti in un incendio boschivo nel nord-est della Grecia, presso la foresta di Dadiàs, in base a quanto affermato da Pavlos Pavlidis, il medico legale che ha condotto una prima ispezione nel luogo in cui sono stati trovati i corpi, a sud del villaggio di Avantas. Lo riporta l'agenzia greca Ana. "C'erano in totale 18 corpi carbonizzati, tutti maschi e due di loro erano bambini", ha detto, aggiungendo: "Sono stati trovati tutti in gruppi di due o tre persone, apparentemente mentre cercavano di fuggire". Il ministro dell'Immigrazione ha confermato che i morti sarebbero migranti, riporta l'Ana.



