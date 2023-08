"Tutti i vicini della Russia sono minacciati se l'Ucraina non prevale. Il diritto internazionale non sarà resuscitato, le democrazie del mondo, ognuna di esse può diventare un bersaglio - sia per i missili, sia per i mercenari, sia per la destabilizzazione... Ma l'Ucraina prevarrà. Grazie per tutto l'aiuto fornito all'Ucraina": lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso al Parlamento danese. Lo riporta il Guardian.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA