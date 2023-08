Ucraina: Borrell,sforzi per negoziati a margine di assemblea Onu

"Lavoriamo per un incontro di alto livello al margine della settimana di lavori all'Onu in occasione dell'Assemblea Generale". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell a proposito degli sforzi in corso per i possibili negoziati di pace sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. "L'Ue - ha sottolineato - continuerà a sostenere Kiev". Borrell è a Santander, in Spagna, per l'annuale ciclo di lezioni 'Quo Vadis Europa?' presso l'università.



