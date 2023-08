Mosca, sventato attacco droni nella regione della capitale

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina un attacco di droni nella regione di Mosca, come riporta Rbc-Ucraina.

"Il 21 agosto, intorno alle 6:50 ora di Mosca (le 5:50 in Italia, ndr), è stato fermato un tentativo di effettuare un attacco terroristico da parte di un velivolo senza pilota", si legge in un comunicato. Il drone, prosegue la nota, è stato neutralizzato sul territorio della regione di Mosca con dispositivi elettronici. "Avendo perso il controllo, il drone si è schiantato nell'area dell'insediamento di Pokrovske, nel distretto di Odintsovo, non ci sono state vittime", aggiunge il ministero.

Inoltre, secondo i media russi, l'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza.



