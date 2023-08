Lula, volevo Putin al vertice dei Brics per parlargli di pace

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dichiarato che avrebbe voluto discutere della guerra in Ucraina con il suo omologo russo, Vladimir Putin, al vertice dei Brics, in programma da domani al 24 agosto in Sudafrica. Putin vi parteciperà solo da remoto, essendo colpito da mandato di arresto della Corte penale internazionale.

Al suo posto ci sarà il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov.

"Il ministro degli Esteri (Sergei) Lavrov è un diplomatico molto importante, ma sarebbe fondamentale che la Russia partecipasse a questo incontro (Brics) con il suo presidente (Putin)", ha detto Lula al quotidiano sudafricano Sunday Times.

"Discuteremo di questioni globali come la pace e la lotta contro la disuguaglianza, e vorrei discuterne personalmente con il presidente Putin", ha aggiunto il leader brasiliano, promotore di un tavolo negoziale per porre fine al conflitto in Ucraina.





