Kiev, 'Mosca mantiene 5 navi da guerra nel Mar Nero'

La Russia mantiene cinque navi da guerra in servizio di combattimento nel Mar Nero, tra cui una armata con un massimo di 4 missili Kalibr. Lo ha annunciato la Marina ucraina su Facebook, scrive Ukrinform.

"Ci sono cinque navi nemiche in servizio di combattimento nel Mar Nero, tra cui una con almeno 4 missili Kalibr e una nave nemica nel Mar d'Azov", si legge nel post. In totale, aggiunge, sono 8 le navi da guerra nemiche nel Mar Mediterraneo, tra cui due armate con fino a 24 missili da crociera Kalibr.

Il comandante dell'aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk, ha dichiarato in precedenza che il ritmo della controffensiva ucraina accelererà se gli aerei militari ucraini saranno potenziati.



