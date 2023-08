Incendi in Grecia, allerta ad Alexandroupolis, 'non uscite'

Le autorità locali hanno inviato un messaggio sui cellulari ai cittadini di Alexandroupolis (città portuale nel nord della Grecia) chiedendo loro di restare all'interno delle case con le finestre chiuse per evitare il fumo soffocante prodotto dall'incendio che imperversa nella zona. Lo scrive l'agenzia greca Ana-Mpa.

L'incendio è divampato stamane in una zona boscosa nell'area di Melia, poco distante da Alexandroupolis: quattro villaggi, Loutro, Agnantia, Aristino e Doriko sono stati evacuati a seguito di un messaggio simile del numero di emergenza 112 che diceva "se siete in questa zona muovetevi immediatamente verso Alexandroupolis". L'incendio ha portato anche al blocco del traffico sulla via Egnatia, la maggiore del nord della Grecia.

Contro le fiamme, spinte da un forte vento, stanno combattendo 135 vigili del fuoco, 28 dei quali arrivati in aereo dall'Attica, la regione di Atene. Cinque aerei antincendio e due elicotteri sono impegnati nella zona.



