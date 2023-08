Giro di vite a Mosca, chiuso anche il Centro Sakharov

Dopo 27 anni di attività anche il Centro Sakharov è costretto ad interrompere l'attività in Russia, ultima e tra le più illustri vittime del giro di vite impresso dalle autorità su attivisti, dissidenti e organizzazioni della società civile a partire dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Nel frattempo, appena un giorno dopo una telefonata tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e l'ex marine Paul Whelan, detenuto in Russia, che sembrava di buon auspicio per una sua prossima liberazione nell'ambito di un nuovo scambio di prigionieri, giunge notizia da Mosca dell'arresto per spionaggio di un cittadino russo-americano, Gene Spector, già condannato in passato per corruzione.

Il Centro Sakharov, intitolato al fisico Premio Nobel Andrei Sakharov, tra i più famosi dissidenti dell'era sovietica scomparso nel 1989, è stato per quasi 30 anni uno dei luoghi simbolo della nuova Russia seguita al crollo dell'Urss, ospitando centinaia di dibattiti, avvenimenti culturali e un museo sulla repressione sovietica. La primavera scorsa era stato costretto a lasciare i locali messi fino ad allora a sua disposizione gratuitamente dalle autorità della città, perché era stato designato come 'agente straniero'. E ora una Corte della capitale ha accolto la richiesta del ministero della Giustizia di interromperne le attività.



