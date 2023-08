Gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla Danimarca e ai Paesi Bassi per l'invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina non appena l'addestramento dei piloti sarà completato, ha detto un funzionario americano citato dai media internazionali.

Una coalizione di 11 nazioni Nato inizierà ad addestrare i piloti ucraini per far volare gli F-16 ad agosto in Danimarca e un altro centro di addestramento sarà allestito anche in Romania.



