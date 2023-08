Ucraina, Pechino: rafforzeremo cooperazione militare con Minsk

In visita in Bielorussia, il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ha affermato che il suo Paese aumenterà la cooperazione militare con il vicino e alleato della Russia. Lo riportano i media locali e internazionali.

Li ha incontrato ieri il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk e ha affermato che "lo scopo" della sua visita era "proprio l'attuazione di importanti accordi a livello di capi di Stato e l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare bilaterale".

Citato dall'agenzia russa Tass, Lukashenko da parte sua ha assicurato che la cooperazione tra Bielorussia e Cina "non sarà in alcun modo rivolta contro paesi terzi: non ne abbiamo bisogno - ha spiegato nell'incontro con Li -, dobbiamo proteggere i nostri paesi e i nostri popoli".

Nessuna delle due parti ha fornito dettagli su cosa comporterà tale cooperazione militare, ma i due paesi hanno concordato di tenere esercitazioni congiunte il prossimo anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA