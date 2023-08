Parlamento Polonia, ok referendum su migranti insieme a elezioni

Per la prima volta nella storia della Polonia democratica le elezioni politiche del 15 ottobre prossimo saranno accompagnate da un referendum indetto dal partito al governo Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski con le quattro domande che ricalcano i punti essenziali del programma elettorale del Pis. Lo scrivono i media locali nel commentare la decisione accolta ieri sera dal parlamento polacco che con i voti della maggioranza ha accolto tale decisione.

A favore del referendum si sono espressi 234 deputati, contrari 210, 7 astenuti. Le domande per gli elettori polacchi saranno quattro:1) Sei a favore della svendita del patrimonio statale ai soggetti esteri ovvero la perdita del controllo polacco sui settori strategici dell'economia del Paese? 2) Vuoi che sia alzata a 67 anni l'età della pensione per uomini e donne? 3) Vuoi che sia rimossa la barriera costruita alla frontiera fra la Repubblica polacca e la Bielorussia? 4) Sei a favore del meccanismo di rilocazione forzata imposto dalla burocrazia europea ovvero all'accoglienza di migliaia di immigrati illegali dal Medio Oriente e dall'Africa? L'opposizione ha fortemente criticato l'idea del referendum e ha annunciato il boicottaggio dell'iniziativa. Le schede del referendum saranno distribuite nei seggi elettorali insieme a quelle per il voto per le elezioni politiche.



