Austria: Kurz, commissione mi accuserà di falsa testimonianza

"Il mio staff ed io siamo appena stati informati da diversi giornalisti che l'accusa di presunta falsa testimonianza da parte della Commissione d'inchiesta parlamentare (U-Ausschuss) è imminente. Per questo motivo vorrei commentare quanto segue: le accuse sono false e non vediamo l'ora che la verità venga finalmente alla luce e che le accuse si dimostrino infondate in tribunale". Lo scrive su X/Twitter l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che in un post scriptum aggiunge: "Tuttavia, è importante notare, cosa non priva di problemi in termini di stato di diritto, che i media siano ancora una volta informati sullo stato dei procedimenti prima delle persone interessate".



