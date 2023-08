Ucraina: annullato concerto della soprano russa Netrebko a Praga

Il concerto della soprano russa Anna Netrebko, previsto per il 16 ottobre presso la Casa Municipale di Praga, è stato annullato. Lo ha annunciato oggi Vlastimil Jezek, il membro del consiglio di amministrazione della Casa municipale di Praga (Obecni dum).

Secondo quanto riferito, la cantante starebbe invitando i fan ai concerti che si terranno in altre località europee durante lïautunno, compresa l'Italia. Oltre alla cittadinanza russa, Netrebko ha anche quella austriaca. In passato non nascondeva le sue simpatie per il presidente russo Vladimir Putin. Figura sulla lista ucraina delle persone sanzionate.

La cancellazione del concerto è stata raccomandata dalle autorità di Praga, che hanno consultato anche l'ambasciata ucraina. La cantante russa ha dovuto affrontare un boicottaggio dei suoi concerti dall'inizio della guerra in Ucraina. Anche se aveva condannato la guerra, si è rifiutata di prendere le distanze da Putin.



