Mosca, 'drone ucraino abbattuto sulla regione di Belgorod'

Le difese aeree russe hanno abbattuto questa mattina un drone ucraino che mirava a strutture russe nella regione di Belgorod: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.

"Intorno alle 9:00 ora di Mosca di oggi (le 8:00 in Italia), un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con l'uso di un velivolo senza pilota contro strutture in territorio russo è stato sventato - ha affermato il ministero -. Le difese aeree (russe) hanno individuato e distrutto un drone da combattimento ucraino sopra la regione di Belgorod". Non sono stati segnalati feriti, vittime o danni.



