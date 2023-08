Riemergono dagli archivi foto aeree dell'Inghilterra in guerra

Per la prima volta sono state pubblicate migliaia di fotografie aeree in bianco e nero realizzate sull'Inghilterra mentre infuriava la Seconda guerra mondiale. Le 3.600 immagini, scattate dagli aviatori americani di stanza in Gran Bretagna per lo sforzo bellico alleato contro la Germania nazista, includono immagini dei danni causati dalle bombe tedesche nel marzo 1941 allo stadio Old Trafford di Manchester, così come in molte altre città, inclusa Londra. Si vedono anche le basi aeree, i monumenti circondati dalle difese anticarro nel West Sussex e frammenti di vita quotidiana, come le truppe americane che giocano a baseball nel Wiltshire.

Il grande archivio di immagini è stato digitalizzato e pubblicato sul sito di Historic England. Le foto furono scattate dalle unità di ricognizione fotografica dell'Usaaf nel periodo 1943-44, durante la fase di addestramento dei piloti e degli equipaggi statunitensi per il volo a bassa e alta quota prima di poter intraprendere le missioni in territorio nemico, quindi nei cieli del Terzo Reich, in cui avrebbero operato in condizioni ben diverse, fra le minacce incombenti della contraerea tedesca e quella dei caccia con la croce uncinata. Come ha sottolineato Duncan Wilson, responsabile di Historic England, quei reparti pagarono a caro prezzo con molti caduti la loro attività, che ebbe un ruolo importante nel colpire coi bombardamenti l'apparato industriale e militare della Germania di Adolf Hitler.



