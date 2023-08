La banca centrale russa avverte che un nuovo ulteriore aumento dei tassi è possibile se i rischi di inflazione aumentano. In mattinata ha annunciato la decisione di aumentare il suo tasso di interesse chiave al 12% dall'8,5% precedente, decisione "presa per limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha affermato in un comunicato..



