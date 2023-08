Zelensky, 174mila km quadrati di Ucraina coperti di mine

"In totale, ad oggi, 174mila chilometri quadrati del nostro Paese sono potenzialmente pericolosi a causa di mine e munizioni inesplose. Ogni giorno, i nostri specialisti rilevano centinaia di oggetti esplosivi". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

"Più abbiamo macchine per lo sminamento, più droni speciali abbiamo per lo sminamento, più attivamente saremo in grado di ripristinare la sicurezza. Grazie a ogni Paese che ci aiuta", ha aggiunto, esprimendo gratitudine in particolare all'Azerbaigian "pronto a fornire un nuovo pacchetto di sostegno umanitario, comprese le attrezzature per lo sminamento" e "tutti i nostri specialisti" impegnati nel Paese nella rimozione delle mine.





