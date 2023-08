Mosca, 700 auto in coda per attraversare ponte di Crimea

Più di 700 auto attendono in coda per poter attraversare il ponte di Kerch dal lato della Crimea, dopo gli attacchi ucraini lanciati oggi contro l'infrastruttura. Lo riporta la Tass che cita il canale Telegram del ponte della penisola occupata dai russi.

Secondo l'account, alle 12:00 ora di Mosca non c'era coda davanti al punto di ispezione dal lato di Taman, in territorio russo, e 49 veicoli erano in coda a Kerch, sulla penisola. "Alle 17:00, 561 veicoli sono in fila davanti al punto di ispezione a Taman, il tempo di attesa è di circa due ore. Dal lato di Kerch - 711 veicoli, il tempo di attesa è superiore a due ore", affermano.



