Svezia, al via festival Way Out West, nonostante danni tempesta

Nonostante le precipitazioni record e i danni causati dalla tempesta Hans nei giorni scorsi, ieri ha avuto inizio uno dei festival musicali più attesi in Svezia, 'Way Out West'. Questo evento, uno dei più grandi nella Scandinavia, si svolge nell'arco di tre giorni nella città di Goteborg. Lo scorso anno ha attirato oltre 50.000 partecipanti al parco di Slottskogen, l'equivalente göteborghiano di Hyde Park, che viene in gran parte transennato in occasione dell'evento.

Oltre ai concerti nel parco, il festival si sposta la sera anche ai locali del centro con performance di DJ e si estende inoltre nelle sale cinematografiche, dove è presente un festival del cinema per coloro che desiderano una pausa dalla musica. La line-up musicale di quest'anno comprende artisti di spicco sia in Svezia che a livello internazionale, tra cui i Blur, Aurora, Hakana Hellstrom e Tove Lo, quest'ultima è stata raggiunta sul palco per una performance sorpresa da Veronica Maggio, la regina del pop svedese di padre italiano. Oggi si esibirà anche il duo napoletano di musica dance, Nu Genea.



