Kiev attaccata con missili ipersonici Kinzhal, 'abbattuti'

Kiev è stata attaccata oggi con missili ipersonici Kinzhal e tutti gli obiettivi nemici sono stati abbattuti: lo ha dichiarato al canale tv Kyiv24 il portavoce dell'Amministrazione militare della capitale ucraina, Mykhailo Shamanov, come riporta Rbc-Ucraina.

"Kiev è stata attaccata da missili balistici del tipo Kinzhal.

Dobbiamo ringraziare le nostre forze di difesa antiaerea per aver abbattuto i missili. L'Aeronautica militare fornirà tutte le informazioni sul numero in seguito", ha detto Shamanov, confermando che frammenti di missile sono caduti sul terreno dell'ospedale pediatrico nel distretto di Obolon.

In precedenza, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva affermato che i frammenti non hanno causato feriti o vittime.





