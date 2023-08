Gb: legionella sul barcone alloggio, fatti sbarcare i migranti

Dopo che sono state trovate tracce del batterio della legionella a bordo della Bibby Stockholm, il mega barcone alloggio attraccato per iniziativa del governo britannico al largo della costa del Dorset, Inghilterra meridionale, e finito al centro di forti polemiche, è stato deciso dalle autorità di far sbarcare temporaneamente i 39 migranti saliti sulla maxi chiatta nei giorni scorsi. E' quanto riporta la Bbc, secondo cui benché i richiedenti asilo abbiano fatto uso dell'acqua sulla Bibby Stockholm non sono stati riscontrati finora sintomi legati alla malattia causata dal microrganismo. Un portavoce del ministero dell'Interno ha detto che la salute e il benessere di chi è a bordo della nave "è la nostra massima priorità". La notizia è destinata ad alimentare nuove critiche sulla gestione dell'immigrazione illegale da parte dell'esecutivo conservatore di Rishi Sunak.



