Migliaia di persone evacuate in Norvegia per le inondazioni

Migliaia di persone sono state evacuate in Norvegia per le inondazioni provocate dalla tempesta Hans, che hanno sommerso una centrale idroelettrica, hanno informato oggi le autorità del Paese scandinavo. "Stiamo vivendo una crisi di dimensioni nazionali", ha detto Aud Hove, capo della contea di Innlandet, a Sud, la più colpita dalle inondazioni e dalle frane che hanno sferzato il sud del Paese. Oltre 115 arterie stradali sono state colpite dal maltempo. "Abbiamo bisogno dell'aiuto dell'intera società. È oggi che avremo successo o falliremo", ha aggiunto. Sette elicotteri sono stati schierati per aiutare a evacuare i residenti, ha indicato il governo. "Ci sono molti sfollati, molte persone colpite e ingenti danni materiali. La situazione è molto difficile in gran parte del Paese", ha avvertito il ministro della Giustizia e Pubblica Sicurezza, Emilie Enger Mehl. La centrale idroelettrica di Braskereidfoss, situata sulle rive del fiume Glomma è stata allagata a causa dell'eccesso di acqua provocato dalle piogge alluvionali.

