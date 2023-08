Domato incendio a Odemira in Portogallo, ma rischio nuovi roghi 

Il capo della Protezione civile portoghese, Vítor Vaz Pinto, ha annunciato che l'incendio di Odemira si può considerare domato, sebbene non si escluda il rischio di nuovi roghi lungo tutta la giornata di oggi. Anche per questo motivo rimangono sul terreno oltre mille vigili del fuoco, 360 veicoli, 10 aerei e 5 elicotteri. Fra i più gravi incendi divampati in Portogallo negli ultimi giorni, quello di Odemira, nel distretto di Beja, regione dell'Alentejo, scoppiato sabato scorso e che si stava pericolosamente estendendo anche nella regione dell'Algarve, fino a Monchique, già colpita da gravissimi roghi nelle scorse estati. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma il rogo a Odemira ha provocato alcune decine di feriti e l'evacuazione di circa 1.400 abitanti, che nel frattempo stanno lentamente rientrando nelle rispettive case. Andati in fumo oltre 8.400 ettari di macchia boschiva, dato particolarmente grave se si considera che parte del territorio distrutto è compresa in un'area protetta di particolare bellezza paesaggistica: il Parco Naturale del Sudovest alentejano





Oltre 120 comuni portoghesi sono stati dichiarati dalle autorità al massimo livello di rischio incendi. Sull'intero territorio nazionale sono stati dispiegati almeno 2.000 vigili del fuoco. I roghi in corso in varie aree del centro del Paese hanno provocato la chiusura di diversi tratti autostradali, anche della A1 tra Lisbona e Porto.

Circa 300 vigili del fuoco con 88 autobotti e due canadair sono stati impegnati ieri per spegnere le fiamme a Ourém, nel distretto di Santarém, dove si è registrato un nuovo record di alte temperature con 46,4 gradi, la più calda da inizio anno finora.









