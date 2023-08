Una grande esplosione si è verificata presso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute, ha fatto sapere la tv di Stato turca Trt mostrando immagini in cui si vede una grande nuvola di fumo alzarsi dalla zona portuale.



