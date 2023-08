Portogallo: emergenza incendi e allerta alte temperature

L'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera ha esteso a Lisbona e Setúbal l'allerta rossa per possibili incendi che era già stata lanciata per i distretti di Castelo Branco, Santarém, Évora e Portalegre. La decisione è motivata dalle alte temperature previste per oggi, 7 agosto, e per i prossimi giorni.

Dopo un'estate non particolarmente calda, in controtendenza rispetto al resto dell'Europa meridionale, negli ultimi giorni il Portogallo ha registrato forti ondate di calore e diverse emergenze incendi.

Al momento ci sono almeno tre roghi che preoccupano la Protezione civile per la loro intensità e un migliaio di vigili del fuoco sono in azione nei dintorni di Odemira, Mangualde e Ourém, quest'ultimo centro non lontano da Fátima, dove un altro incendio nel fine settimana scorso aveva ricoperto il cielo di una nube nera proprio durante la visita di papa Francesco.

Altri incendi meno gravi, in queste ore, hanno minacciato da vicino la capitale portoghese: uno a Loures, hinterland di Lisbona, l'altro nel parco di Monsanto, provocato da un'automobile in fiamme. Entrambi hanno portato alla chiusura temporanea di importanti autostrade, riaperte solo all'alba di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA