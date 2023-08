Ondata di caldo in Spagna, aumenta il rischio di incendi

La Spagna si appresta a vivere una settimana con i termometri roventi, con il conseguente aumento generalizzato del rischio di incendi forestali. Stando all'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), a partire da oggi buona parte del Paese si trova ad affrontare un'ondata di caldo, con temperature massime che potrebbero superare ampiamente i 40 gradi in diverse regioni. In particolare tra mercoledì e venerdì, sarà attiva un'allerta per "rischio estremo" di incendi in quasi tutta la Spagna peninsulare.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono impegnati in lavori di contenimento di due roghi che hanno destato preoccupazione nei giorni scorsi e disagi come interruzioni stradali e confinamenti o evacuazioni di alcuni abitanti delle zone interessate, uno scoppiato alle porte di Cadice (sud) e uno sviluppatosi in provincia di Girona, vicino alla frontiera con la Francia (nord-est): in entrambi i casi, gli incendi sono considerati dalle autorità "stabilizzati" ma non ancora estinti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA