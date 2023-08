Svezia, 'Mosca diffonde false notizie sui roghi del Corano'

Stoccolma ha accusato la Russia di diffondere false notizie per influenzare il percorso di adesione della Svezia alla Nato: il ministero della Difesa ha dichiarato che i media controllati dallo Stato russo Rt e Sputnik hanno pubblicato una serie di articoli in arabo, sostenendo falsamente che il governo svedese sostiene i roghi del Corano. Lo riporta il Guardian. L'agenzia svedese per la difesa ha affermato che dalla fine di giugno, le autorità hanno registrato circa un milione di post simili in arabo e in altre lingue: "Mosca sta usando le proteste di Stoccolma per fomentare le tensioni tra i Paesi arabi e l'Occidente".



