Von der Leyen, 'distruzioni da alluvioni in Slovenia strazianti'

"È straziante seguire la devastazione causata dalle colossali inondazioni in Slovenia.

L'Ue è al fianco del popolo sloveno. Mobiliteremo il sostegno necessario". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando che il commissario per la Gestione delle Crisi, Janez Lenarcic, "è già a Lubiana per parlare con il governo".

Sulla situazione in Slovenia è intervenuta anche la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola con un tweet: "L'Europa è al fianco della Slovenia alle prese con forti inondazioni. Le condizioni meteorologiche estreme in tutta Europa continuano a destare preoccupazione e l'Ue sta mostrando solidarietà a tutti coloro che ne hanno bisogno. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime".





