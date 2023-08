Nella Linke tedesca critiche a candidatura Ue di Rackete

Malumori nella Linke tedesca per la candidatura alle prossime europee dell'attivista e comandante di nave Carola Rackete. La proposta di candidare Rackete, "che non è affiliata al partito… dimostra ulteriormente l'ottusità della leadership politica", ha detto a Tagesspiegel Klaus Ernst, parlamentare della Linke (e presidente del partito dal 2010 al 2012). La candidatura di Rackete, annunciata a metà luglio, deve essere ancora confermata in un congresso del prossimo novembre.

Nel partito ci sarebbero critiche perché Rackete, dopo l'annuncio, avrebbe subito tenuto una propria conferenza stampa "con posizioni difficilmente compatibili con il programma della Linke", continua Ernst.

I leader della Linke sono sotto pressione per i cattivi risultati elettorali e nei sondaggi e a causa dello scontro interno con la ex capogruppo parlamentare Sahra Wagenknecht, a cui lo stesso Ernst è vicino. Wagenknecht ha ad esempio posizioni più restrittive sull'immigrazione e contempla da tempo una possibile scissione dal partito.

Secondo i piani della Linke, Carola Rackete correrà nel giugno 2024 al fianco di Martin Schirdewan, attualmente co-presidente del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo Gue/Ngl.



