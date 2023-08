Media, missili russi su Zaporizhzhia e nell'area di Kiev

Diverse esplosioni udite in serata a Kiev e Zaporizhzhia con l'allarme antiaereo che ha suonato in tutta l'Ucraina. Secondo quanto afferma Kiev, scrive il Guardian, la Russia sta lanciando missili balistici e Kh-47M2 Kinzhal nelle città con alcuni rapporti che indicano che Mosca sta sparando missili dall'interno del territorio bielorusso.

"In questo momento l'attacco è nelle regioni di Kiev, Vinnutsia, Zhytomyr, Cherkasy. Ma l'allerta antiaerea è in tutta l'Ucraina", ha twittato la portavoce del presidente Zelenskyy, Iuliia Mendel. Fonti nella regione di Khmelnytskyi riferiscono anche di attacchi ed esplosioni a Zaporizhzhia.



