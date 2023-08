Maltempo: almeno 16 i morti in una frana in Georgia

Sono almeno 16 le persone morte a seguito di una frana che ha colpito due giorni fa una località turistica nel nord-ovest della Georgia. Lo riferiscono funzionari locali, che parlano di decine di dispersi.

La frana si è abbattuta a Shovi, una piccola località turistica nel nord-ovest montuoso della Georgia, famosa per le sue vaste foreste e le sorgenti di acqua minerale. "Sedici corpi sono stati trovati nell'area del disastro e la loro identificazione è in corso", ha detto Teimuraz Mghebrishvili, del ministero degli Interni.

Le immagini hanno mostrato i soccorritori che raccolgono detriti parzialmente sepolti dalla terra, mentre le squadre lavorano per spostare il terreno. Più di 200 persone sono state evacuate dall'area, hanno detto i funzionari mentre elicotteri e cani da soccorso sono stati inviati per aiutare nelle ricerche.

Shovi, situata in una remota valle a circa 140 chilometri a nord-ovest della capitale Tbilisi, si trova alla confluenza di due fiumi. La Croce Rossa ha detto che i ponti e le strade della zona sono stati distrutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA