Un tribunale in Romania ha tolto gli arresti all'influencer ed ex campione anglo-americano di kickboxing Andrew Tate e al fratello, in attesa di giudizio per traffico di esseri umani. I due, fino al processo, non potranno comunque lasciare il Paese e dovranno presentarsi regolarmente alla polizia: la misura entra in vigore da oggi per la durata di 60 giorni.



