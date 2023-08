In Ucraina torna Playboy, in copertina una modella ferita

La moglie di un politico ucraino ferita in un sospetto tentativo di omicidio, è la cover girl di Playboy per la prima edizione stampata nel Paese dallo scoppio della guerra. Lo scrive il giornale britannico Mirror. Iryna Bilotserkovets, modella e conduttrice televisiva, appare in copertina con una benda sull'occhio e un bikini di metallo. Appena tre giorni dopo che la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina, l'auto di Iryna è stata colpita da proiettili nella capitale Kiev. In quanto moglie di un politico aiutante di Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, il gesto è stato interpretato come un tentativo di omicidio da parte delle forze filo-russe. È stata portata d'urgenza oltre confine in un ospedale di Berlino, dove è stata sottoposta a mesi di cure d'urgenza e chirurgia ricostruttiva.

Parlando alla rivista della prima volta che si è vista allo specchio dopo il trattamento, ha detto: "Un occhio mancante, tubi sporgenti ovunque, capelli rasati dall'operazione. Punti, cicatrici, ferite ovunque; ero come il mostro di Frankenstein. La mia mascella era in frantumi, come un ramoscello. Non ho più un bel viso, ma il resto del mio corpo è bellissimo". Ha dovuto subire quattro operazioni e le è rimasto un occhio mancante, una mascella rotta e cicatrici sul corpo.

L'editore ha affermato che i proventi della rivista saranno devoluti per attrezzature mediche di emergenza per l'esercito ucraino. Quando scoppiò la guerra, la rivista smise di stampare la versione cartacea e continuò a pubblicare esclusivamente online con i proventi destinati all'acquisto di ambulanze per l'esercito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA