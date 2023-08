Spagna, rubano una borsa piena di gioielli a turisti russi, presi

Una borsa da viaggio Louis Vuitton con dentro gioielli e orologi di valore pari a oltre 8,5 milioni di euro: è il ricco bottino recuperato ieri dalla polizia catalana dopo aver fermato in autostrada, all'altezza di Salt (Girona), un veicolo sospetto partito circa due ore prima dall'aeroporto di Barcellona (El Prat). A mettere in allerta gli agenti erano stati i colleghi in servizio presso lo scalo del capoluogo catalano, che avevano appena raccolto la testimonianza di una famiglia di turisti russi in partenza da lì. A detta loro, qualcuno gli aveva sottratto gli oggetti di valore mentre si trovavano in coda per l'imbarco dei bagagli da mettere in stiva, su un volo della compagnia Emirates.

Come scrive La Vanguardia, il quotidiano edito a Barcellona che ha riportato questo caso, la polizia non ci ha però messo molto a rintracciare i sospettati come autori del furto: il contributo decisivo è arrivato dall'estesa rete di telecamere di sorveglianza istallate nell'aeroporto di El Prat. Tra gli oggetti recuperati anche un anello di diamanti da 47 carati per un valore di oltre 4 milioni e un orologio Bulgari da 800.000 euro.



