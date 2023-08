(AN "L'Ue è stata molto chiara nel condannare i roghi del Corano e dei libri sacri in generale.

L'Ue è un luogo dove viene garantita la libertà di religione.

Manifestazioni di razzismo e di islamofobia non trovano spazio nell'Ue e sono contrari ai nostri valori". Lo ha ribadito una portavoce della Commissione Ue soffermandosi, nel corso del briefing con la stampa, sui roghi del Corano in Svezia e Danimarca.



