Attivisti di Greenpeace drappeggiano di nero la villa di Sunak

Gli attivisti di Greenpeace sono saliti sul tetto della villa del premier conservatore Rishi Sunak a Kirby Sigston nel North Yorkshire, dove si trova il suo collegio elettorale, e l'hanno ricoperta con teli di tessuto nero per protestare contro il controverso piano del governo per autorizzare "centinaia" di nuove licenze di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio nel Mare del Nord che ha confermato l'allentamento degli impegni presi dai Tory in fatto di clima. Gli ecologisti hanno esposto la scritta "Rishi Sunak - I profitti del petrolio o il nostro futuro?". Sul posto sono intervenuti diversi agenti di polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA