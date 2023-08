"Le condizioni per il cruciale referendum costituzionale di domenica nella Repubblica Centrafricana sono state preparate dalla milizia Wagner e dalla missione umanitaria russa". L'affermazione è contenuta in un post su uno dei canali Telegram legati a Evgeny Progozhin e al suo gruppo militare privato.

Il Gruppo Wagner ha dichiarato che "la Repubblica Centrafricana sta ultimando il conteggio dei voti. Secondo i risultati provvisori, la stragrande maggioranza dei residenti del Paese ha confermato il sostegno alla politica dell'attuale presidente Fosten-Arkange Touadera e ha votato a favore della Costituzione: a supporto della politica del presidente, la cui decisione principale è quella di avere l'assistenza della Wagner, gli abitanti del Paese hanno dimostrato il loro appoggio votando al referendum", si legge nel post. Si afferma inoltre che "dal 2017, i combattenti della Wagner garantiscono la sicurezza in Centrafrica e grazie alla loro presenza dal Paese distrutto dalla guerra civile in corso è stato possibile realizzare una Repubblica stabile e sicura, volta a costruire la sua vita pacifica e il suo sviluppo".



