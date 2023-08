Niger, atterrato a Parigi un volo francese con 262 persone

Un primo aereo francese con a bordo 262 persone evacuate dal Niger è atterrato all'aeroporto Roissy Charles de Gaulle di Parigi verso l'1:30, pochi giorni dopo il colpo di Stato militare nel Paese dell'Africa occidentale.

"Ci sono 262 persone a bordo dell'Airbus A330, tra cui una decina di bambini", ha detto il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna spiegando che "i passeggeri sono quasi tutti connazionali". Oltre a una grande maggioranza di francesi sono sbarcati anche cittadini nigerini, portoghesi, belgi, etiopi e libanesi, ha specificato la ministra alla stampa presente all'aeroporto di Roissy. Durante la notte dovrebbe atterrare un secondo volo con a bordo francesi, nigerini, tedeschi, belgi, canadesi, americani, austriaci e indiani, secondo la stessa fonte. Al loro arrivo sono presenti una ventina di membri della Croce rossa francese per offrire bottiglie d'acqua e snack. Dei circa 1.200 cittadini francesi iscritti negli elenchi consolari in Niger, 600 cittadini vorrebbero tornare in patria secondo Parigi. La Francia ha deciso ieri di evacuare i propri connazionali "vista la situazione a Niamey", ha annunciato il ministero degli Esteri di Parigi in un comunicato stampa.

L'auspicio delle autorità francesi è di chiudere l'operazione entro le 12 di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA