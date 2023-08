Distrutto un terminale sul Danubio, stop al grano

Il terminal fluviale e l'edificio amministrativo della Danube Shipping Company di Izmail -sul Danubio, nell'oblast di Odessa e vicino al confine con la Romania - sono stati distrutti e tutte le operazioni sono state sospese dopo l'attacco dei droni russi. Lo riferiscono l'Ukrainska Pravda e

il Guardian citando fonti militari e della struttura industriale, cruciale per il trasporto dei cereali ucraini.

Il porto di Izmail si trova dalla parte opposta del fiume rispetto alla Romania, Paese membro della Nato, che finora è stato usato come principale via alternativa dall'Ucraina per le esportazioni da quando Mosca si è sganciata dall'accordo. E il presidente romeno, Klaus Johannis, ha denunciato su Twitter che "i continui attacchi della Russia contro le infrastrutture civili dell'Ucraina sul Danubio, in prossimità della Romania, sono inaccettabili. Sono crimini di guerra e compromettono ulteriormente la capacità d Kiev di trasferire i suoi prodotti alimentari a chi ne ha bisogno nel mondo".

Stamattina il governatore di Odessa, Oleg Kiper, ha riferito che "a causa dell'attacco sono scoppiati incendi nelle strutture portuali e nelle infrastrutture industriali della zona e un ascensore di grano è stato danneggiato", malgrado che " le forze di difesa aerea hanno lavorato instancabilmente per quasi tre ore".

Le forze russe hanno ripetutamente colpito i porti ucraini del Mar Nero nelle ultime settimane, in particolare a Odessa, da dove il grano ucraino veniva precedentemente esportato nel resto del mondo. Questi bombardamenti sono iniziati dopo che la Russia il 17 luglio ha messo fine a un accordo, sotto l'egida dell'Onu e della Turchia, che aveva consentito l'esportazione di 33 milioni di tonnellate di cereali ucraini, nonostante l'invasione.

Da allora i piccoli porti fluviali sul Danubio, Reni e Izmail, nella regione di Odessa al confine con la Romania, sono diventati la principale via d'uscita per i prodotti agricoli ucraini. Ma anche questi porti sono diventati obiettivi: il 24 luglio quello di Reni è stato attaccato dalla Russia usando i droni. E ieri notte diversi incendi sono scoppiati in seguito agli attacchi a queste strutture portuali. Nel riferire che "un silos di grano è stato danneggiato", il ministero della Difesa di Kiev ha sottolineato che "il grano ucraino ha il potenziale per sfamare milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, la Russia ha scelto la strada delle uccisioni, della fame e del terrorismo".

Su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di "un'altra notte di guerra, un'altra notte di lavoro per la nostra eroica difesa aerea. Ci stiamo difendendo al massimo delle nostre capacità. Abbiamo abbattuto molti Shahed. Fortunatamente non ci sono state vittime. Purtroppo, ci sono danni. I più significativi sono nel sud del Paese. I terroristi russi hanno nuovamente attaccato i porti, il grano e la sicurezza alimentare globale. Il mondo deve rispondere. Quando i porti civili vengono presi di mira, quando i terroristi distruggono deliberatamente persino gli elevatori di grano, è una minaccia per tutti i continenti. La Russia deve essere fermata".

D'altra parte, i sistemi di difesa aerea sono entrati in azione questa notte contro droni russi a Kiev e nella circostante regione della capitale ucraina. Lo rendono noto i media locali, aggiungendo che l'allarme antiaereo è scattato anche nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr e Chernihiv. "Le difese aeree sono in azione nella capitale e nella regione", ha detto sul suo canale Telegram l'amministrazione militare di Kiev citando il suo capo Sergey Popko, che ha parlato di attacchi portati con droni di fabbricazioni iraniana. Il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko ha successivamente annunciato che i detriti di un velivolo senza pilota sarebbero caduti nel distretto di Solomyan danneggiando un edificio non residenziale e in quello di Sviatoshynskyi.

