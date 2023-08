Spagna, 7 femminicidi in un mese, allerta nel governo

Sette femminicidi confermati e uno sospetto in un solo mese, quello di luglio: sono le cifre che hanno portato il ministero delle Pari opportunità spagnolo convocare per oggi una riunione del cosiddetto 'comitato di crisi' per l'analisi di questo fenomeno. A presiederla sarà la ministra delle Pari opportunità, Irene Montero. Lo riferiscono i media nazionali.

Tale 'comitato di crisi' viene convocato quando si registra un aumento di crimini gravi contro le donne in un lasso di tempo breve (successe ad esempio anche tra dicembre 2022 e gennaio 2023): l'obiettivo è studiare eventuali lacune nella prevenzione dei femminicidi e nella risposta delle amministrazioni pubbliche alle necessità delle vittime.

Le ultime due vittime accertate di femminicidi in Spagna sono due ragazze di 26 e 29 anni. Nelle ultime ore, si sono aperte indagini anche per chiarire le circostanze dell'omicidio di una 22enne nicaraguense, il cui marito è stato arrestato come presunto autore del crimine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA