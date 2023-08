L'Ue sarà al summit sulla pace in Ucraina in Arabia Saudita

Al summit sulla pace in Ucraina che si terrà il 5 e 6 agosto in Arabia Saudita "secondo le nostre informazioni sono stati invitati circa 40 Paesi e possiamo confermare che vi parteciperanno anche alti funzionari dell'Ue". Lo ha riferito la portavoce per la politica estera dell'Ue, Nabila Massrali. "L'Ue sostiene i principi chiave e gli obiettivi della proposta di pace ucraina e - ha ribadito - qualsiasi iniziativa per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina deve basarsi sul pieno rispetto della sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA