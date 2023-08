Gb riconosce formalmente 'atti di genocidio' Isis contro Yazidi

Il Regno Unito ha denunciato oggi formalmente come "atti di genocidio" alcune delle violenze attribuite dai miliziani jihadisti dell'Isis fra Siria e Iraq contro gli Yazidi: minoranza etnica di ceppo curdo che vive anche in alcuni territori della Turchia e dell'Iran.

Il riconoscimento ufficiale del governo di Londra - annunciato in un comunicato dal Foreign Office - segue le accuse rivolte al riguardo già da tempo dal Regno, come da altri Paesi occidentali, nei confronti del cosiddetto Stato Islamico (o Daesh).



