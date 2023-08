Cremlino, 'droni su Mosca sono minaccia prepariamo contromisure'

La minaccia di attacchi con i droni su Mosca esiste, è evidente e si stanno adottando misure di sicurezza. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dalla Tass. "In effetti, la minaccia esiste, è evidente. E si stanno prendendo contromisure", ha detto Peskov. Una fonte "di alto rango" nelle forze di difesa aerea russe ha detto all'agenzia russa che i droni sarebbero "decollati dal territorio ucraino".

L'Unione europea, per bocca della portavoce per la politica estera dell'Ue, Nabila Massrali, si dice "al corrente delle notizie sui droni che avrebbero volato sulla regione di Mosca ma non conosciamo l'origine, le circostanze o i dettagli". Inoltre, "ogni accusa da parte della Russia ha poca credibilità visto che la Russia sta ampiamente manipolando qualsiasi tipo di informazione". Massrali ha ricordato che "le attrezzature fornite" a Kiev "attraverso la European Peace Facility possono essere utilizzate solo per la difesa dell'integrità territoriale e della sovranità" ucraina.

Per l'Ucraina l'esercito russo, a differenza delle forze di difesa di Kiev, non è in grado di abbattere i droni. Questo il commento al canale United News del portavoce del Comando delle Forze aeree ucraine, Yuriy Ignat, come riportato da Rbc-Ukraine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA