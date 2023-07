Ucraina: la città di Kherson sotto attacco, ucciso un civile

Le forze russe hanno ricominciato a bombardare questa mattina la città di Kherson, nell'Ucraina meridionale, provocando la morte di un civile: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina.

"Verso le 8:20 di oggi (le 7:20 in Italia), gli occupanti hanno bombardato il centro di Kherson con il sistema missilistico antiaereo Grad", ha scritto Prokudin, secondo il quale un dipendente della società di servizi pubblici della città "è morto sul colpo per le ferite riportate".

Cinque civili sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, come aveva reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, citato da Ukrinform.

"In un solo giorno, gli invasori hanno sparato 358 proiettili da mortai, artiglieria, lanciamissili multipli Grad, carri armati e droni contro la regione. Trentasei proiettili sono stati sparati contro la città di Kherson", ha scritto Prokudin, sottolineando che i russi hanno preso di mira i quartieri residenziali della regione e l'area di uno stabilimento e di una società nella città di Kherson.



