"Sono convinto che ci sia un'ampia maggioranza sociale per continuare ad avanzare. È giunto il momento di tradurre quella maggioranza sociale in una maggioranza parlamentare al Congresso dei Deputati. Ed è quello che faremo non appena le Cortes saranno costituite: lavorare per ottenere un governo che ci permetta di continuare ad avanzare.

Grazie a tutti per il vostro sostegno". Lo afferma il leader socialista Pedro Sanchez in un video postato sui social.



