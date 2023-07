Perù: autobus cade in una scarpata, 11 morti e 29 feriti

Un autobus su cui viaggiavano circa 50 persone è caduto ieri in Perù in una scarpata, con un bilancio, ancora provvisorio di undici morti e 29 feriti.

L'incidente, riferisce il quotidiano La Republica, è avvenuto all'altezza del chilometro 37 dell'autostrada Olmos-Huarmaca nella provincia nord-occidentale di Piura.

L'automezzo era partito dalla città di San Martin, diretto a Tumbes, e secondo la testimonianza dei superstiti, ha invaso la corsia di marcia opposta, uscendo di strada e rotolando nella scarpata per un centinaio di metri.



