Niger: Borrell, 'l'Ue sostiene Ecowas'

"L'Ue sostiene tutte le misure adottate da Ecowas come reazione al colpo di Stato avvenuto in Niger e le appoggerà rapidamente e con decisione". Così in un tweet l'Alto rappresentante Ue Jesep Borrell esprime la posizione dell'Unione rispetto alle decisioni prese in merito alla situazione in Niger dall'organizzazione che rappresenta 15 Paesi dell'Africa occidentale. "E' importante che la volontà popolare espressa attraverso le elezioni - ha aggiunto Borrell - venga rispettata".



