Kiev, intesa per l'export di grano dai porti croati

"Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questi porti e sfruttare al meglio questa opportunità". Lo ha reso noto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo aver ricevuto il collega croato Gordan Grlić-Radman.

"Ogni porta aperta è un contributo reale ed efficace alla sicurezza alimentare globale. Grazie alla Croazia per la sua costruttiva assistenza", ha aggiunto Kuleba, come riportano i media ucraini.



